Информационные стойки для туристов установили на 20 АЗС в Свердловской области

Табло размещены на дублере Сибирского тракта, на трассе Екатеринбург — Серов, по дороге в Нижний Тагил, Невьянск, Карпинск, Богданович, Тугулым. На них размещена информация о достопримечательностях региона, отелях, заведениях общепита и туристических маршрутах.

Туристы бесплатно могут получить путеводители, карты, буклеты с актуальной информацией.

Информация позволит гостям региона познакомиться с местным достопримечательностями, а жителям — по-новому взглянуть на привычные места,сказала министр инвестиций и развития Свердловской области Виктория Казакова.