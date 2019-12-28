Информационные стойки для туристов установили на 20 АЗС в Свердловской области
В Свердловской области на 20 автозаправках установили информационные стойки для туристов, сообщает департамент информполитики региона.
Табло размещены на дублере Сибирского тракта, на трассе Екатеринбург — Серов, по дороге в Нижний Тагил, Невьянск, Карпинск, Богданович, Тугулым. На них размещена информация о достопримечательностях региона, отелях, заведениях общепита и туристических маршрутах.
Туристы бесплатно могут получить путеводители, карты, буклеты с актуальной информацией.
Информация позволит гостям региона познакомиться с местным достопримечательностями, а жителям — по-новому взглянуть на привычные места,сказала министр инвестиций и развития Свердловской области Виктория Казакова.
В Региональном Центре развития туризма положительно оценили нововведение и сообщили, что количество стоек будет расширено, если возникнет спрос. Пока организаторы ориентированы на туристов, путешествующих по региону на машине.