РПЦ разрешила давать детям при крещении иностранные имена святых

Синод пришел к выводу о том, что недопустимо ограничивать верующих, которые носят национальные имена, традиционные для других поместных православных церквей.

В церковной комиссии также отметили, что сложившаяся в РПЦ традиция наречения при крещении не всегда учитывает «многообразие практик и традиций», которые есть в других поместных православных церквях.

Теперь при крещении можно использовать созвучные имена не национального звучания. К примеру, Иоанн — Джон, Иоанна — Жанна.