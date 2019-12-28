РПЦ разрешила давать детям при крещении иностранные имена святых
Сегодня, 18:08ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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Русская православная церковь приняла решение о том, что для крещения теперь можно брать имена иностранных святых, которых почитают в поместных церквях, говорится в журнале заседаний Синода РПЦ.
Синод пришел к выводу о том, что недопустимо ограничивать верующих, которые носят национальные имена, традиционные для других поместных православных церквей.
В церковной комиссии также отметили, что сложившаяся в РПЦ традиция наречения при крещении не всегда учитывает «многообразие практик и традиций», которые есть в других поместных православных церквях.
Теперь при крещении можно использовать созвучные имена не национального звучания. К примеру, Иоанн — Джон, Иоанна — Жанна.
Взрослый может самостоятельно выбрать себе имя для крещения из месяцеслова. Желательно, чтобы оно было близко по звучанию с гражданским именем.
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