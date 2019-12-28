Самолет «Уральских авиалиний» экстренно приземлился в Екатеринбурге
Сегодня, 18:27ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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Самолет «Уральских авиалиний», который вырабатывал топливо, кружа над Сысертью, приземлился в Кольцово, пишет Е1.
Сюжеты: Екатеринбург
Ожидалась аварийная посадка, воздушное судно встречали машины скорой помощи. Посадка прошла успешно, аварийным службам был дан отбой.
В пресс-службе Кольцово пояснили, что аэропорт принимает и отправляет самолеты без ограничений. С пассажирами вернувшегося самолета работают представители авиаперевозчика. Авиакомпания предоставила резервный борт.
Решение о возвращении в Екатеринбург принял пилот самолета из-за сработавшего датчика неисправности одной из систем.
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