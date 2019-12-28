Три уральские пенсионерки тайно запустили брошенный ликеро-водочный завод

Алкогольная продукция производилась в городе с 2001 по 2016 годы. Завод был закрыт, но оборудование осталось в исправном состоянии. Пенсионерки наняли местных жителей и наладили производство немаркированного алкоголя.

Почти за год работы завод выпустил более 40 тысяч бутылок водки стоимостью более 7,1 млн рублей. Выпуск еще 90 тысяч бутылок на 18,5 млн рублей предотвратили полицейские. Ущерб, причиненный правообладателю, составил 540 тысяч рублей.