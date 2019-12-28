Вдову Лужкова объявили в розыск по делу о клевете

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В Элисте возбудили уголовное дело в отношении вдовы экс-мэра Москвы Юрия Лужкова — президента компании Inteco Management Елены Батуриной, пишет РИА «Новости» со ссылкой на адвоката потерпевшей стороны Дмитрия Савочкина.
Уголовное дело возбуждено по заявлению управляющего в деле о банкротстве брата Батуриной — Виктора. Во время слушания дела в австрийском суде женщина якобы заявила, что управляющий Эренцен Манжеев является фигурантом уголовного дела. По заявлению Манжеева, данное заявление является клеветой, в связи с этим он обратился в Мировой суд Калмыкии.
27 декабря Батурина объявлена в розыск.
По данным Forbes, состояние Батуриной оценивается в 1,2 миллиарда долларов, она является богатейшей женщиной России.
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