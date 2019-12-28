Вдову Лужкова объявили в розыск по делу о клевете

Уголовное дело возбуждено по заявлению управляющего в деле о банкротстве брата Батуриной — Виктора. Во время слушания дела в австрийском суде женщина якобы заявила, что управляющий Эренцен Манжеев является фигурантом уголовного дела. По заявлению Манжеева, данное заявление является клеветой, в связи с этим он обратился в Мировой суд Калмыкии.