Александр Бойченко организовал для пермских детей новогодние представления

Во дворах Мотовилихинского района Перми с новогодними поздравлениями и праздничной программой выступала передвижная бригада «Новогодний экспресс» — Дед Мороз и Снегурочка устроили для детей конкурсы и вручили подарки. В организации праздника принимал участие депутат Заксобрания Пермского края Александр Бойченко.

Так как в этом году в школах Мотовилихи были отменены новогодние елки и прочие массовые гулянья, жители района обратились в общественную приемную Александра Бойченко с просьбой поздравить детей. «В это нелегкое время всем хочется праздника — и взрослым, и детям. И нам его организовали. Спасибо огромное депутату по нашему округу. Большая благодарность всем людям, которые были задействованы в проведении праздника. Всё просто замечательно! Дети радуются», — обратилась к Бойченко со словами благодарности местная жительница Ирина Надымова. Как сообщает properm.ru, за 26 и 27 декабря «Новогодний экспресс» объехал семь дворов. Все мероприятия проводились при соблюдении мер безопасности — участникам праздника раздавали медицинские маски. Также «Новогодний экспресс» будет радовать маленьких жителей района и в новогодние праздники. Как отмечает координатор регионального волонтерского центра, секретарь местного отделения «Единой России» Мотовилихинского района Елена Савельева, активисты партии начали проводить праздники для детей на свежем воздухе уже с 24 марта. В таком же формате — во дворах многоквартирных домов — проходили и поздравления ветеранов с 9 Мая. Помимо передвижного «Новогоднего экспресса», для детей микрорайона «Грибоедовский» залили бесплатный каток. Он появился также благодаря инициативе местных жителей, которые обратились с просьбой в общественную приемную Бойченко.

