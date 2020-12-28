Александр Бойченко организовал для пермских детей новогодние представления

Александр Бойченко организовал для пермских детей новогодние представления

Сегодня, 17:51ОбществоPhoto: rop59.ru
Во дворах Мотовилихинского района Перми с новогодними поздравлениями и праздничной программой выступала передвижная бригада «Новогодний экспресс» — Дед Мороз и Снегурочка устроили для детей конкурсы и вручили подарки. В организации праздника принимал участие депутат Заксобрания Пермского края Александр Бойченко.

Так как в этом году в школах Мотовилихи были отменены новогодние елки и прочие массовые гулянья, жители района обратились в общественную приемную Александра Бойченко с просьбой поздравить детей.

«В это нелегкое время всем хочется праздника — и взрослым, и детям. И нам его организовали. Спасибо огромное депутату по нашему округу. Большая благодарность всем людям, которые были задействованы в проведении праздника. Всё просто замечательно! Дети радуются», — обратилась к Бойченко со словами благодарности местная жительница Ирина Надымова.

Как сообщает properm.ru, за 26 и 27 декабря «Новогодний экспресс» объехал семь дворов. Все мероприятия проводились при соблюдении мер безопасности — участникам праздника раздавали медицинские маски. Также «Новогодний экспресс» будет радовать маленьких жителей района и в новогодние праздники.

Как отмечает координатор регионального волонтерского центра, секретарь местного отделения «Единой России» Мотовилихинского района Елена Савельева, активисты партии начали проводить праздники для детей на свежем воздухе уже с 24 марта. В таком же формате — во дворах многоквартирных домов — проходили и поздравления ветеранов с 9 Мая.

Помимо передвижного «Новогоднего экспресса», для детей микрорайона «Грибоедовский» залили бесплатный каток. Он появился также благодаря инициативе местных жителей, которые обратились с просьбой в общественную приемную Бойченко.

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