«Единая Россия» исполнила детские желания в рамках проекта «Ёлка желаний»

Как сообщает Nashgorod, в первый раз акция была организована в 2018 году - тогда депутаты исполнили около восьми тысяч желаний детей. В этом году до конца февраля 2021 года будет исполнено больше 10 тысяч желаний. Открытки со своими мечтами на елку могут повесить дети, у которых есть серьезные заболевания, дети-инвалиды и ребята из малообеспеченных семей.