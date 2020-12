«Единая Россия» исполнила детские желания в рамках проекта «Ёлка желаний»

«Единая Россия» второй год подряд принимает участие в благотворительной новогодней акции «Елка желаний». В ее рамках депутаты партии претворяют в жизнь мечты детей в каждом регионе страны.

Как сообщает Nashgorod, в первый раз акция была организована в 2018 году - тогда депутаты исполнили около восьми тысяч желаний детей. В этом году до конца февраля 2021 года будет исполнено больше 10 тысяч желаний. Открытки со своими мечтами на елку могут повесить дети, у которых есть серьезные заболевания, дети-инвалиды и ребята из малообеспеченных семей. Секретарь генерального совета партии Андрей Турчак также поучаствовал в акции и дал обещание, что исполнит желание 8-летнего Саши из Нижнего Новгорода о посещении Минералогического музея РАН имени А.Е. Ферсмана в Москве после того, как будут сняты ограничения. А 7-летней Ариане из Башкирии Турчак подарил игрушку, которую она хотела давно, - динозавра Ти-Рекса. «Это добрая традиция, и я рад, что могу в очередной раз присоединиться к ней. И правда, дороже улыбок детей нет ничего», — сказал он. В акции принял участие также заместитель секретаря генсовета «Единой России», сенатор Сергей Перминов. А глава партии в Государственной Думе Сергей Неверов поздравил электрогитарой, планшетом и игровым креслом трех подростков областной организации детей-инвалидов и их родителей «Дети-Ангелы-Смоленск», борющихся с серьезными заболеваниями. Врио заместителя секретаря генсовета «Единой России» Дмитрий Кобылкин подарил электропианино 7-летнему мальчику из столицы, мечтающему учиться в музыкальной школе. Депутат Госдумы Александр Хинштейн подарил своей подопечной фигурные коньки и наколенники, сообщает сайт ER.ru. В 2020 году большую поддержку при организации праздника оказывают волонтеры партии «Единая Россия». Они занимаются доставкой подарков медикам и ветеранам, украшением холлов ковидных госпиталей праздничными гирляндами. В дни новогодних праздников они будут работать так же, как и в будни, - разносить горячие обеды медперсоналу, доставлять еду и лекарства больным. Как рассказал руководитель волонтерского центра партии в Свердловской области Дмитрий Жуков, все без исключения депутаты-партийцы участвуют в “Елке желаний”. «”Елка желаний” – замечательный проект, который очень вдохновляет. Когда ты выполняешь новогоднее пожелание ребенка и видишь счастливые детские глаза, то готов потом свернуть горы, чтобы это повторить, – сказал он. – Буквально сегодня коллега-депутат Заксобрания региона Сергей Никонов с радостью исполнил желание восьмилетнего Никиты из Верхней Туры. Мальчик загадал набор игр и телевизор, чтобы играть со своими братьями и сестрами и вместе смотреть мультфильмы».

