Мэрия Екатеринбурга запретила сносить здание ПРОМЭКТа в течение трех месяцев

Мэрия Екатеринбурга запретила сносить здание ПРОМЭКТа в течение трех месяцев

Сегодня, 16:15ОбществоPhoto: Яндекс.Карты
Конструктивистское здание Уральского областного промышленно-экономического и кооперативного техникума (ПРОМЭКТ) на улице Декабристов, 20 было запрещено сносить в течение 90 дней.

Решение было принято на основании заявления о включении здания в перечень ОКН, поданного в управление государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области, сообщили в пресс-службе администрации Екатеринбурга.

Там добавили, что собственнику здания уже было направлено уведомление.

Внесут ли ПРОМЭКТ в список памятник архитектуры станет известно 6 мая следующего года.

Напомним, корпорация «Маяк», являющаяся собственником здания техникума, планировала снести бывший ПРОМЭКТ. Однако общественники Екатеринбурга высказались против этого решения. Они утверждают, что постройка является памятником архитектуры и должна быть причислена к объектам культурного наследия. Активистка из Нижнего Тагила Екатерина Мурзина создала петицию за сохранения здания, а активисты направили обращение Владимиру Путину с просьбой о сохранении ПРОМЭКТа.

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