Мэрия Екатеринбурга запретила сносить здание ПРОМЭКТа в течение трех месяцев

Решение было принято на основании заявления о включении здания в перечень ОКН, поданного в управление государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области, сообщили в пресс-службе администрации Екатеринбурга.
Там добавили, что собственнику здания уже было направлено уведомление.
Внесут ли ПРОМЭКТ в список памятник архитектуры станет известно 6 мая следующего года.
Напомним, корпорация «Маяк», являющаяся собственником здания техникума, планировала снести бывший ПРОМЭКТ. Однако общественники Екатеринбурга высказались против этого решения. Они утверждают, что постройка является памятником архитектуры и должна быть причислена к объектам культурного наследия. Активистка из Нижнего Тагила Екатерина Мурзина создала петицию за сохранения здания, а активисты направили обращение Владимиру Путину с просьбой о сохранении ПРОМЭКТа.