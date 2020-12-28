Мэрия Екатеринбурга запретила сносить здание ПРОМЭКТа в течение трех месяцев

Напомним, корпорация «Маяк», являющаяся собственником здания техникума, планировала снести бывший ПРОМЭКТ. Однако общественники Екатеринбурга высказались против этого решения. Они утверждают, что постройка является памятником архитектуры и должна быть причислена к объектам культурного наследия. Активистка из Нижнего Тагила Екатерина Мурзина создала петицию за сохранения здания, а активисты направили обращение Владимиру Путину с просьбой о сохранении ПРОМЭКТа.