Мэрия Екатеринбурга запретила сносить здание ПРОМЭКТа в течение трех месяцев

Конструктивистское здание Уральского областного промышленно-экономического и кооперативного техникума (ПРОМЭКТ) на улице Декабристов, 20 было запрещено сносить в течение 90 дней.

Решение было принято на основании заявления о включении здания в перечень ОКН, поданного в управление государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области, сообщили в пресс-службе администрации Екатеринбурга. Там добавили, что собственнику здания уже было направлено уведомление. Внесут ли ПРОМЭКТ в список памятник архитектуры станет известно 6 мая следующего года. Напомним, корпорация «Маяк», являющаяся собственником здания техникума, планировала снести бывший ПРОМЭКТ. Однако общественники Екатеринбурга высказались против этого решения. Они утверждают, что постройка является памятником архитектуры и должна быть причислена к объектам культурного наследия. Активистка из Нижнего Тагила Екатерина Мурзина создала петицию за сохранения здания, а активисты направили обращение Владимиру Путину с просьбой о сохранении ПРОМЭКТа.

