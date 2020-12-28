Пенсии могут перевести в «цифру»

Отмечается, что в середине октября уходящего года ЦБ РФ анонсировал в докладе концепцию цифрового рубля в форме уникального цифрового кода, хранящегося в специальном электронном кошельке. Передаваться валюта от одного пользователя к другому будет посредством перемещения цифрового кода с одного электронного кошелька на другой. Выпускать цифровой рубль будет Банк России, а владельцы денег получат возможность свободно переводить рубли из одной формы в другую.