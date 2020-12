Пенсии могут перевести в «цифру»

Руководитель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила о том, что жители России получат возможность выбирать форму получения пенсии. В частности, речь идет о цифровых рублях при введении этого платежного средства.

Rtvi.com пишет, что, по словам Набиуллиной, для людей уже доступна расширенная вариация получения пенсии: наличными, на почту, на счет в банк, на карту. Вместе с тем решение о выпуске цифровой валюты на данный момент не принято — обсуждаются плюсы и минусы, возможные технологические риски, а также прямая выгода для людей и бизнеса. Отмечается, что в середине октября уходящего года ЦБ РФ анонсировал в докладе концепцию цифрового рубля в форме уникального цифрового кода, хранящегося в специальном электронном кошельке. Передаваться валюта от одного пользователя к другому будет посредством перемещения цифрового кода с одного электронного кошелька на другой. Выпускать цифровой рубль будет Банк России, а владельцы денег получат возможность свободно переводить рубли из одной формы в другую.

