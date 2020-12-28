Погибший врач и сильное похолодание. Итоги дня в Свердловской области

Погибший врач и сильное похолодание. Итоги дня в Свердловской области

Сегодня, 21:30ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
Рассказываем о главных событиях Свердловской области за 28 декабря.

Сегодня утром на трасе под Новой Лялей произошло смертельное ДТП, в результате которого погиб главный врач серовского противотуберкулезного диспансера Владимир Павлов. Детали происшествия не уточняются. Владимир Павлов руководил медучреждением с 1 марта 1994 года.

На улицах Екатеринбурга неизвестные начали распространять листовки с призывом отказаться от вакцинации против коронавируса. Женщины раздавали листовки в одном из торговых центров, а также опускали их в почтовые ящики. Кроме того, они собирали подписи против принудительной вакцинации. В листовках указано, что прививки могут привести к массовой гибели населения. В оперативном штабе рассказали, что распространение листовок зафиксировано в 30 регионах страны. Там уточнили, что вакцинация является добровольной.

В Екатеринбурге продолжает развиваться скандал вокруг здания ПРОМЭКТа, которое планирует снести корпорация «Маяк». Однако общественники считают, что постройку надо причислить к объектам культурного наследия. Активисты уже направили обращение к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о сохранении здания. Также сегодня стало известно о том, что мэрия Екатеринбурга запретила снос в течение 90 дней на основании заявления о включении здания в перечень ОКН.

Синоптики Уральского гидрометцентра спрогнозировали похолодание до -38 градусов в Свердловской области в новогоднюю ночь. По словам главного синоптика Галины Шепоренко, с европейской территории России на Урал 28 декабря пришел циклон, который принес за собой выхоложенный арктический воздух.

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