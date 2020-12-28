Погибший врач и сильное похолодание. Итоги дня в Свердловской области

На улицах Екатеринбурга неизвестные начали распространять листовки с призывом отказаться от вакцинации против коронавируса. Женщины раздавали листовки в одном из торговых центров, а также опускали их в почтовые ящики. Кроме того, они собирали подписи против принудительной вакцинации. В листовках указано, что прививки могут привести к массовой гибели населения. В оперативном штабе рассказали, что распространение листовок зафиксировано в 30 регионах страны. Там уточнили, что вакцинация является добровольной.