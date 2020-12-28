Свердловская птицефабрика получила штраф 180 тысяч рублей за загрязнение атмосферы

Свердловская птицефабрика получила штраф 180 тысяч рублей за загрязнение атмосферы

Сегодня, 14:12ОбществоPhoto: 1Mediainvest.ru
ОАО «Птицефабрика Свердловская» оштрафовали на 180 тысяч рублей за вредные выбросы в атмосферу, сообщает пресс-служба областного суда региона.

Нарушения установлены сотрудниками Роспотребнадзора. В период с декабря 2019 года по июль 2020 года предприятие осуществляло выбросы без разрешения, которое закончилось в 2017 году.

По факту выявленного нарушения был составлен административный материал, по которому назначен штраф в размере 250 тысяч рублей. Рассмотрев дело, суд Октябрьского района Екатеринбурга снизил организации штраф да 180 тысяч рублей.

Это решение ОАО «Птицефабрика Свердловская» попыталось оспорить в Свердловском областном суде, но решение суда предыдущей инстанции оставили без изменений.

Напомним, в начале декабря сообщалось, что на птицефабрике Среднеуральска начата внеплановая проверка из-за нарушения законодательства РФ при хранении отходов птицеводства.

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