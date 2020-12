Свердловская птицефабрика получила штраф 180 тысяч рублей за загрязнение атмосферы

ОАО «Птицефабрика Свердловская» оштрафовали на 180 тысяч рублей за вредные выбросы в атмосферу, сообщает пресс-служба областного суда региона.

Нарушения установлены сотрудниками Роспотребнадзора. В период с декабря 2019 года по июль 2020 года предприятие осуществляло выбросы без разрешения, которое закончилось в 2017 году. По факту выявленного нарушения был составлен административный материал, по которому назначен штраф в размере 250 тысяч рублей. Рассмотрев дело, суд Октябрьского района Екатеринбурга снизил организации штраф да 180 тысяч рублей. Это решение ОАО «Птицефабрика Свердловская» попыталось оспорить в Свердловском областном суде, но решение суда предыдущей инстанции оставили без изменений. Напомним, в начале декабря сообщалось, что на птицефабрике Среднеуральска начата внеплановая проверка из-за нарушения законодательства РФ при хранении отходов птицеводства. На Среднеуральской птицефабрике началась проверка из-за неверного хранения отходов

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter