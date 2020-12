В Свердловской области Отец Сергий заявил, что организовал базу в Среднеуральском женском монастыре и сообщил о готовности к штурму.

Ходят слухи, что ко мне Росгвардия приедет. Я жду. Готов встретить и армию и флот. Хоть войска спецназначения. Они получат достойную встречу. У меня тут база,говорит Сергий на видео канала Всеволода Могучева на YouTube. Напомним, в отношении Среднеуральского монастыря ФССП начала исполнительное производство с целью изъятия земель. Судебные приставы начали изымать имущество монастыря у экс-схиигумена Сергия

