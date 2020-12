В Екатеринбурге полиция устанавливает законность сноса здания ПРОМЭКТ

На место сноса конструктивистского здания в центре Екатеринбурга на улице Декабристов, 20, общественники вызвали полицию.

По их словам, наряд также вызывали живущие неподалеку люди. К нам вышел участковый, мы объяснили ему ситуацию, объяснили, что, по нашим неофициальным сведениям, со стороны администрации города нет разрешения на снос,рассказал E1 общественник Олег Букин. Он пояснил, что это здание по документам — исторический памятник и его снос может грозить уголовной ответственностью. Сотрудники компании, ведущие работы, сказали участковому, что ведут реконструкцию здания, а не сносят его. Далее Букин проехал в отделение полиции, где написал заявление о том, что подрядная компания «Маяк» не имеет права сносить объект. В свою очередь, подрядчики рассказали редакции, что они убирают часть обвалившегося здания, а о полном сносе речи пока нет. Они отметили, что документы на снос имеются, однако предоставят их только по запросу государственных органов. Таких предписаний несколько, от 2016, 2019 года, а последнее нам дали, когда в здании чуть не случился пожар,пояснили в «Маяке». Напомним, тагильская активистка Маргарита Мурзина создала петицию за сохранение здания эпохи конструктивизма в Екатеринбурге. Также против этого выступил известный блогер Илья Варламов. Тагильчанка-активистка создала петицию против сноса исторического здания на Урале

