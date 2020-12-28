В Нижнем Тагиле сотрудник колонии пронес в чайнике заключенному телефоны и попался

Следствием установлено, что обвиняемый 1981 года рождения, находясь на службе в ИК-12 в должности оперуполномоченного, пронес на территорию исправительного учреждения четыре мобильных телефона. За это он получил перевод на свою банковскую карту в размере 10 тысяч рублей от заключенного.