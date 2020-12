В Нижнем Тагиле сотрудник колонии пронес в чайнике заключенному телефоны и попался

В Нижнем Тагиле служащий ИК-12 пронес на территорию четыре телефона в чайнике и передал их заключенному за взятку. Его вычислили и возбудили уголовное дело, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Следствием установлено, что обвиняемый 1981 года рождения, находясь на службе в ИК-12 в должности оперуполномоченного, пронес на территорию исправительного учреждения четыре мобильных телефона. За это он получил перевод на свою банковскую карту в размере 10 тысяч рублей от заключенного. Преступник заказал технику для кипячения и поддержания температуры воды - термопот - и оформил доставку до контрольно-пропускного пункта. Обвиняемый получил посылку и передал заключенному. Прокуратура Нижнего Тагила усмотрела в действиях мужчины нарушение закона по части 1 статьи 286 УК РФ (Превышение должностных полномочий), а также по части 1 статьи 291.2 УК РФ (Получение взятки через посредника в размере, не превышающем десяти тысяч рублей). Материалы дела переданы в суд Ленинского района Нижнего Тагила для рассмотрения по существу. Напомним, в Нижнем Тагиле мужчина укусил полицейского за палец и получил один год и восемь месяцев колонии строгого режима. Житель Нижнего Тагила укусил полицейского за палец и сел из-за этого в тюрьму

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter