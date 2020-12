В Нижнем Тагиле поликлиника №4 на Дружинина возобновила прием пациентов.

Потоки граждан четко разграничены. Пациентов с COVID-19 и с подозрением на заболевание принимают с отдельного входа. Функционировать в штатном режиме медицинское учреждение начало 25 декабря. Напомним, ранее ГП №4 перепрофилировали для обследования пациентов с подозрением на коронавирус, а также больных с легкой формой инфекции. В Нижнем Тагиле под COVID-19 перепрофилируют поликлинику на ГГМ

