В Свердловской области средняя зарплата выросла до 42,6 тысячи рублей

Больше всего получили финансисты и представители страховых компаний — 68,9 тысячи рублей, немного меньше ученые — 68,8 тысячи рублей и специалисты в сфере информации и связи — 57,7 тысячи рублей. Самые низкие заработные платы у служащих гостиниц и предприятий общественного питания, он получили около 24 тысяч рублей.