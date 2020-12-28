В Свердловской области средняя зарплата выросла до 42,6 тысячи рублей

В Свердловской области средняя зарплата выросла до 42,6 тысячи рублей

Сегодня, 10:03ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
Средняя зарплата за октябрь в Свердловской области достигла отметки в 42,6 тысячи рублей.

По сравнению с этим же месяцем 2019 года она выросла на 3,2%, сообщает Свердловскстат.

Больше всего получили финансисты и представители страховых компаний — 68,9 тысячи рублей, немного меньше ученые — 68,8 тысячи рублей и специалисты в сфере информации и связи — 57,7 тысячи рублей. Самые низкие заработные платы у служащих гостиниц и предприятий общественного питания, он получили около 24 тысяч рублей.

Больше всего (на 18,4%) за год вырос заработок людей, работающих в сфере здравоохранения и социальных услуг. При этом зарплаты строителей упали на 1,7%.

Средние зарплаты жителей региона в октябре стали одними из самых высоких с начала года. Большие суммы свердловчане заработали в мае (44 тысячи рублей) и июне (43,9 тысячи рублей).

Напомним, 33% жителей Свердловской области сообщили о снижении зарплаты в период пандемии COVID-19 по сравнению с началом этого года.

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