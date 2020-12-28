Власти Свердловской области планируют взять кредиты на 30 миллиардов рублей

Власти Свердловской области планируют взять кредиты на 30 миллиардов рублей

Сегодня, 20:20ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
В предстоящем году правительство Свердловской области планирует пополнить областной бюджет кредитами на 30 миллиардов рублей. Соответствующее постановление было опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации региона.

Деньги нужны для того, чтобы частично покрыть дефицит региональной казны и погасить долговые обязательства. В процессе исполнения областного бюджета по доходам и расходам региональное министерство финансов примет решение о размерах и датах привлечения кредитных средств.

Также другим постановление власти региона установили предельный объем размещения государственных облигаций Свердловской области. На 2021 год — 25 миллиардов рублей, на 2022 год — 16 миллиардов рублей и на 2023 год — 12 миллиардов рублей.

Напомним, 10 декабря финансовый блок мэрии Нижнего Тагила подвел предварительные итоги 2020 года и решил урезать доходы и расходы города. Чиновники попросили депутатов думской комиссии по городскому ЖКХ одобрить сокращение доходной части казны на 135 миллионов рублей, а расходной — почти на 255 миллионов рублей.

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