Власти Свердловской области планируют взять кредиты на 30 миллиардов рублей

Деньги нужны для того, чтобы частично покрыть дефицит региональной казны и погасить долговые обязательства. В процессе исполнения областного бюджета по доходам и расходам региональное министерство финансов примет решение о размерах и датах привлечения кредитных средств.
Также другим постановление власти региона установили предельный объем размещения государственных облигаций Свердловской области. На 2021 год — 25 миллиардов рублей, на 2022 год — 16 миллиардов рублей и на 2023 год — 12 миллиардов рублей.
Напомним, 10 декабря финансовый блок мэрии Нижнего Тагила подвел предварительные итоги 2020 года и решил урезать доходы и расходы города. Чиновники попросили депутатов думской комиссии по городскому ЖКХ одобрить сокращение доходной части казны на 135 миллионов рублей, а расходной — почти на 255 миллионов рублей.