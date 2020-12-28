Власти Свердловской области планируют взять кредиты на 30 миллиардов рублей

Напомним, 10 декабря финансовый блок мэрии Нижнего Тагила подвел предварительные итоги 2020 года и решил урезать доходы и расходы города. Чиновники попросили депутатов думской комиссии по городскому ЖКХ одобрить сокращение доходной части казны на 135 миллионов рублей, а расходной — почти на 255 миллионов рублей.