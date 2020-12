Заместитель главы Екатеринбурга Екатерина Куземка подала в отставку

Заместитель главы Екатеринбурга по связям с общественностью Екатерина Куземка заявила, что покидает свой пост.

По словам женщины, последний трудовой день в должности она проведет 30 декабря, пишет E1. Как отмечает Куземка, она пришла в муниципалитет как помощник экс-главы Екатеринбурга Александра Высокинского в вопросах связей с обществом. Не планировала ничего и не рассчитывала на какие-либо назначения. Однако, во время протестов у театра Драмы из-за застройки сквера, возникла необходимость занять должность заместителя мэра, рассказала замглавы. Женщина отмечает, что иногда работа занимала всё свободное время и была нелегкой. Тем не менее она позитивно оценивает пережитый опыт. Кроме того, Екатерина Куземка рассказала причину своего увольнения. По её словам, она уходит вслед за Александром Высокинским, так как обещала следовать за ним до конца. Это является проявлением порядочности. Отмечается, что замглавы уже получила ряд приглашений на новые места работы. Некоторые из них находятся за пределами субъекта. Женщина отмечает, что ей не хотелось бы покидать родной регион. Напомним, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев назначил экс-главу Екатеринбурга Александра Высокинского исполняющим обязанности своего первого заместителя.

