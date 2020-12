Жителям Екатеринбурга раздают листовки против прививок от коронавируса

На улицах Екатеринбурга стали раздавать листовки, которые призывают отказаться от прививок против COVID-19.

По словам читателей Е1, их раздавали несколько женщин в одном из ТЦ города, а также их раскидывают по почтовым ящикам в подъездах. Кроме того, эти женщины собирали подписи против принудительной вакцинации. В листовках сказано, что она может привести к массовой гибели населения. Однако специалист эпидемиологической лаборатории Александр Соловьев заявляет, что вакциницироваться от коронавируса нужно обязательно. Прививки являются единственным проверенным способом управления инфекциями, несмотря на их изменчивость. Для эффективности вакцины, создаются международные центры для того, чтобы отслеживать мутации вируса. У ПЦР очень высокая эффективность, она достигает 97–98%,пояснил эксперт. По его словам, вакцина не опасна. Ее безопасность проверяли на животных и добровольцах. Однако пока рано говорить о долгосрочных эффектах вакцины. Людям, раздающим листовки и собирающим подписи, ничего не грозит, утверждает юрист Евгений Шуров. По его словам, закон о фейковых новостях касается СМИ и интернета. Листовки же раздают на улице, поэтому никакой ответственности за это я не вижу. За сбор подписей тоже никак не привлечь, потому что люди их сами оставляют, по собственному желанию,объяснил он. В региональном оперштабе по борьбе с коронавирусом рассказали, что изначально листовку обнародовало одно из движений с целью привлечения внимания к своей деятельности. Ее распространение зафиксировано более чем в 30 регионах страны. Прививка является добровольной. По данным специалистов, разработанная российскими учеными вакцина имеет высокую степень надежности, она прошла необходимые стадии клинических испытаний,рассказали в ведомстве. Напомним, в Свердловской области за время пандемии зарегистрировано 56 977 случаев заболевания коронавирусом. От инфекции в регионе скончались 1 441 человек. На Среднем Урале количество заболевших COVID-19 за сутки по-прежнему превышает 400

