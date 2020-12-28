Жителям Екатеринбурга раздают листовки против прививок от коронавируса

По словам читателей Е1, их раздавали несколько женщин в одном из ТЦ города, а также их раскидывают по почтовым ящикам в подъездах. Кроме того, эти женщины собирали подписи против принудительной вакцинации. В листовках сказано, что она может привести к массовой гибели населения.