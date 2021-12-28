На Урале чуть не погибшая в больнице модель обратилась с заявлением в СК

На Урале чуть не погибшая в больнице модель обратилась с заявлением в СК
На Урале чуть не погибшая в больнице модель обратилась с заявлением в СК
Сегодня, 10:05ОбществоФото: 1MiMediainvest.ru
Свердловская фотомодель Анастасия Зуева намерена засудить медперсонал больницы, в которой чуть не погибла.

Анастасия Зуева из Кировграда чуть не погибла в ночь на 28 ноября. У 26-летней фотомодели возникла боль внизу живота, она пожаловалась мужу на головокружение и тошноту.

Супруг привез жену в центральную больницу округа. Было около полуночи, пришлось подождать когда им откроют.

Фото:Яндекс.Карты

По словам девушки, узнав с чем приехали супруги, медсестры выразили свое недовольство и предложили прийти утром.

Фото:1MediaInvest

Время шло, боль усиливалась, а осматривать Анастасию медики не торопились. Посоветовавшись, муж с женой уехали в Невьянскую ЦРБ. Это в 15 километрах от Кировграда по дороге.

Анализы были плохими. Врачи диагностировали разрыв яичника. Гной попал в кровь, поэтому девушку сразу отвезли на операцию. Спасли от неминуемой смерти.

Когда угроза жизни миновала, пациентку перевели в общую палату. Гинеколог потом, как рассказала фотомодель, сообщила, что операции могло бы и не быть, если бы вредную жидкость из яичника удалили своевременно, сделав прокол брюшной полости.

По этой причине Анастасия Зуева и обратилась в отдел регионального СК, сообщает Е1. Заявление подал адвокат фотомодели. Однако в областном минздраве нарушений в действиях медперсонала Кировградской больницы не выявили. Официальная позиция такова: пациентка самовольно покинула больницу еще на входе; медосмотр не производился; записи в журнале о визите Зуевой нет; она уехала через три минуты.

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