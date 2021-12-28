На Урале чуть не погибшая в больнице модель обратилась с заявлением в СК

По этой причине Анастасия Зуева и обратилась в отдел регионального СК, сообщает Е1. Заявление подал адвокат фотомодели. Однако в областном минздраве нарушений в действиях медперсонала Кировградской больницы не выявили. Официальная позиция такова: пациентка самовольно покинула больницу еще на входе; медосмотр не производился; записи в журнале о визите Зуевой нет; она уехала через три минуты.