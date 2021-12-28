Предпринимателям выдали антикризисные кредиты по программе Корпорации МСП

Свыше 27 млрд рублей антикризисных кредитов по программе Корпорации МСП И ЦБ РФ банки выдали российскому малому бизнесу в России. Заявки на участие в программе подавались с 1 ноября текущего года. Получателями стали 1089 компаний.

При подведении предварительных итогов программы в пресс-службе сообщили: в среднем размер выданного кредита составил 21,1 млн рублей при ставке 8,06% годовых. Об этом пишет tass.ru. Каждый третий кредит пришелся на компании непродовольственной торговли, которые включили в данную программу поддержки по просьбе предпринимательства. Также в топ-3 вошли предприятия сферы обрабатывающих производств (13,5%) и услуг по транспортировке и хранению (9%), добавили в пресс-службе. Максимальное количество бизнесменов получили антикризисные кредиты в Сбербанке — 583. При среднегодовой ставке в 8,12% средний размер кредита составил 16,9 млн рублей, а общий объем средств антикризисного кредитования, предоставленного банком, превысил 11,5 млрд рублей. В ВТБ антикризисную поддержку получили свыше 270 представителей малого бизнеса. В общей сложности выдано 8,3 млрд рублей. Средний размер кредита — 26,4 млн при средней ставке 7,6% годовых. Банк «Открытие» предоставил кредиты более 140 малым компаниям на более чем 3,8 млрд рублей. Размер средней процентной ставки — 8,43%, средняя сумма кредита — 20,1 млн рублей. Промсвязьбанк одобрил кредиты 40 представителям бизнеса в общей сумме свыше 1,3 млрд руб. В среднем размер кредитов составил 26,6 млн под 8,35%. Как рассказал генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, которого процитировала пресс-служба, как и в других финансовых программах, в данном случае Корпорация МСП делает упор на поддержку малого и микробизнеса. В связи с этим в общей сумме антикризисного кредитования заложены лимиты именно для таких компаний. Исаевич добавил: корпорации важно, чтобы каждый, кому нужны деньги на поддержку и развитие бизнеса, мог их получить на приемлемых условиях. «Для решения возможных проблем в режиме 24/7 работает наш „Сервис 360 градусов“ для обратной связи, если возникают в том числе проблемы с получением кредитов по этой программе», — также сообщил Исаевич. В рамках совместной программы Корпорации МСП и ЦБ РФ по антикризисному кредитованию бизнеса у предпринимателей была возможность не только получить новые кредиты по ставке до 8,5% годовых, но и реструктуризировать уже имеющиеся под более низкие проценты, рассказали в пресс-службе.

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