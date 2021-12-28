Пятиклассник из Екатеринбурга надел женский костюм и победил в новогоднем конкурсе

С подачи Сергея Колесникова, а именно так зовут внимательного мужчину, гимназию чуть ли не подозревают в преступлении — пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних. Однако в образовательном учреждении с критикой не согласны, ведь дети сами голосовали за фотографии и выбирали что им больше нравится. После окончания конкурса, согласно его условиям, снимки из Instagram удалили.