Ректор УрФУ подписал приказ об обязательной вакцинации студентов

Документ об обязательной вакцинации от COVID-19 опубликован 27 декабря и опубликован на официальном сайте университета. Он, как можно понять из текста, распространяет свое действие на студентов всех форм и уровней обучения. Подпункт 1.1. приказа гласит:
«Пройти при отсутствии медицинских противопоказаний вакцинацию (ревакцинацию) против новой коронавирусной инфекции COVID-19 в МСЧ УрФУ в любой иной медицинской организации».
По документу, уже в срок до 17 января 2022 года студенты должны отчитаться о сделанных прививках. А кто уже вакцинирован — просто обновить информацию в личном кабинете на сайте. Сотрудникам УрФУ ректор приказал проводить среди обучающихся разъяснительную работу. Поэтому уже сегодня, 28 декабря, там назначат ответственных за контроль внесения данных. Эту информацию в вузе планируют собрать и обработать до 20 января, о чем говорится в двух следующих пунктах приказа. А в пункте 6 говорится уже об ответственности самих студентов, среди которых есть и те, кто никак такого не ожидал:
«Обучающиеся (старше 18 лет) несут персональную ответственность за предоставление актуальных и достоверных сведений о прохождении вакцинации через сервис „Личный кабинет студента“, прохождение обязательной вакцинации (при отсутствии медицинский противопоказаний) в установленные постановлением главного санитарного врача по Свердловской области № 05-24/2 от 14.10.2021 года сроки».
Напомним, сделать вакцинацию студентов обязательно решили в областном управлении Роспотребнадзора. Соответствующее постановление в кабинетах ведомства родилось 17 декабря 2021 года. Кому от 18 лет, должны привиться первым компонентом вакцины «Спутник V» до 1 февраля будущего года. Вторым — до 1 марта 2022 года. Свердловская область входит в 17 субъектов Российской Федерации, где это теперь обязательно. Невакцинированных студентов будут отстранять от занятий. Отчислять за отказ от прививки — нет. А вот за неуспеваемость — возможно.