Ректор УрФУ подписал приказ об обязательной вакцинации студентов

По документу, уже в срок до 17 января 2022 года студенты должны отчитаться о сделанных прививках. А кто уже вакцинирован — просто обновить информацию в личном кабинете на сайте. Сотрудникам УрФУ ректор приказал проводить среди обучающихся разъяснительную работу. Поэтому уже сегодня, 28 декабря, там назначат ответственных за контроль внесения данных. Эту информацию в вузе планируют собрать и обработать до 20 января, о чем говорится в двух следующих пунктах приказа. А в пункте 6 говорится уже об ответственности самих студентов, среди которых есть и те, кто никак такого не ожидал: