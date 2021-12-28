Серийного насильника из ДПС отказался выпускать на свободу Свердловский облсуд

Серийного насильника из ДПС отказался выпускать на свободу Свердловский облсуд
Серийного насильника из ДПС отказался выпускать на свободу Свердловский облсуд
Сегодня, 17:34ОбществоФото: 1MI
Свердловский областной суд отказался выпускать на свободу экс-сотрудника ДПС Артура Косицына из Московской области. Апелляцию подал прокурор на решение Тагилстроевского суда, смягчившего наказание.

Ранее осужденный добился, чтобы ему было смягчено наказание на исправительные работы сроком на 1 год и 16 дней. По результатам рассмотрения постановление Тагилстроевского суда отменено, осужденный вернется обратно в колонию, сообщает пресс-служба областного суда.

Напомним, Артур Косицын был признан виновным в 26 эпизодах изнасилования в 2011 году. Он получил 13 лет и 10 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Позднее он был этапирован в ИК № 13 в Нижнем Тагиле.

В 2018 году Тагилстроевский суд заменял неотбытую часть наказания на 2 года исправительных работ с удержанием 10% заработка. Однако прокуратура Нижнего Тагила решение оспорила и указала на то, что осужденный нарушал порядок и имел нестабильное поведение. В результате Свердловский областной суд также удовлетворил апелляцию.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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