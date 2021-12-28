Серийного насильника из ДПС отказался выпускать на свободу Свердловский облсуд

В 2018 году Тагилстроевский суд заменял неотбытую часть наказания на 2 года исправительных работ с удержанием 10% заработка. Однако прокуратура Нижнего Тагила решение оспорила и указала на то, что осужденный нарушал порядок и имел нестабильное поведение. В результате Свердловский областной суд также удовлетворил апелляцию.