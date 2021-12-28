Свердловское предприятие «Облкоммунэнерго» перейдет на повышенный режим готовности

Свердловское предприятие «Облкоммунэнерго» перейдет на повышенный режим готовности
Свердловское предприятие «Облкоммунэнерго» перейдет на повышенный режим готовности
Сегодня, 11:46ОбществоФото: 1mediainvest.ru
Предприятие «Облкоммунэнерго» с 31 декабря будет работать в усиленном режиме, во избежание всякого рода ЧС.

Новогодние праздники — своеобразный экзамен для коммунальщиков. И свердловское предприятие «Облкоммунэнерго» — не исключение. Каждый год перед сотрудниками ставится одна и та же задача: не допустить технических сбоев на сетях. А если все-таки произошла такая ситуация, то ликвидировать последствия ЧС в самые кратчайшие сроки.

Наши специалисты провели внеплановый осмотр электросетевого оборудования, находящегося в эксплуатационной зоне подразделений. Спецтехника, необходимые материалы и дежурный состав — все готово к длительным выходным. Также в постоянной готовности будут находиться передвижные электролаборатории и передвижные генераторы на случай чрезвычайных ситуаций,рассказал заместитель главного инженера по оперативно-технологическому управлению Евгений Падерин.

С 31 декабря на предприятии введут режим круглосуточного дежурства. Графики составлены и утверждены. Персоналу в случае возникновения чрезвычайной ситуации предписано незамедлительно сообщить о ней в Оперативно-диспетчерскую службу предприятия и принять меры к ликвидации аварии.

Как и в прошлом году, будет налажена обратная связь с населением. Местные жители смогут обратиться на единый круглосуточный телефон Центра обслуживания клиентов АО «Облкоммунэнерго»: 8-800-2500-343 (звонок бесплатный). Или позвонить по телефону единой дежурно-диспетчерской службы.

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