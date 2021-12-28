Свердловское предприятие «Облкоммунэнерго» перейдет на повышенный режим готовности

Новогодние праздники — своеобразный экзамен для коммунальщиков. И свердловское предприятие «Облкоммунэнерго» — не исключение. Каждый год перед сотрудниками ставится одна и та же задача: не допустить технических сбоев на сетях. А если все-таки произошла такая ситуация, то ликвидировать последствия ЧС в самые кратчайшие сроки.