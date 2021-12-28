СЗГХ подала в суд на подрядчика реконструкции моста на Циолковского в Тагиле

СЗГХ подала в суд на подрядчика реконструкции моста на Циолковского в Тагиле
СЗГХ подала в суд на подрядчика реконструкции моста на Циолковского в Тагиле
Сегодня, 19:57ОбществоФото: TagilCity.ru
МКУ «Служба заказчика городского хозяйства» просит суд взыскать с ООО «Уралстроймонтаж» 200 тысяч рублей. Подрядчик, как следует из иска, ненадлежаще исполняет обязанности по реконструкции моста на улице Циолковского и капремонта улицы Октябрьской революции в Нижнем Тагиле.

14 декабря исковое заявление от муниципального учреждения было принято в Арбитражный суд Свердловской области. «Служба заказчика городского хозяйства» хочет взыскать с ООО «Уралстроймонтаж» 200 тысяч рублей за ненадлежащее исполнение условий муниципального контракта.

Напомним, что ООО «Уралстроймонтаж» приступил к реконструкции путепровода и капремонту ул. Октябрьской революции 12 мая. Открыть временное движение на Тагилстрой подрядчик обещал еще 10 сентября, однако сроки постоянно сдвигались. Сейчас дата открытия временного движения запланирована на 30 декабря, к этому времени ООО «Уралстроймонтаж» должен закончить монтаж освещения, поставить ограничительные блоки и организовать условия для пешеходов.

ООО «Уралстроймонтаж» внесена в реестр недобросовестных поставщиков за срыв сроков сдачи дорог в микрорайоне Муринские пруды.

Сюжеты:
ЭксклюзивНижний Тагил
Материалы по теме:
Тагилстроймостулица ЦиолковскогоНижний Тагил
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы