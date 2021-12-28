СЗГХ подала в суд на подрядчика реконструкции моста на Циолковского в Тагиле

МКУ «Служба заказчика городского хозяйства» просит суд взыскать с ООО «Уралстроймонтаж» 200 тысяч рублей. Подрядчик, как следует из иска, ненадлежаще исполняет обязанности по реконструкции моста на улице Циолковского и капремонта улицы Октябрьской революции в Нижнем Тагиле.

14 декабря исковое заявление от муниципального учреждения было принято в Арбитражный суд Свердловской области. «Служба заказчика городского хозяйства» хочет взыскать с ООО «Уралстроймонтаж» 200 тысяч рублей за ненадлежащее исполнение условий муниципального контракта. Напомним, что ООО «Уралстроймонтаж» приступил к реконструкции путепровода и капремонту ул. Октябрьской революции 12 мая. Открыть временное движение на Тагилстрой подрядчик обещал еще 10 сентября, однако сроки постоянно сдвигались. Сейчас дата открытия временного движения запланирована на 30 декабря, к этому времени ООО «Уралстроймонтаж» должен закончить монтаж освещения, поставить ограничительные блоки и организовать условия для пешеходов. ООО «Уралстроймонтаж» внесена в реестр недобросовестных поставщиков за срыв сроков сдачи дорог в микрорайоне Муринские пруды. Тагильская компания «Уралстроймонтаж» внесена в реестр недобросовестных поставщиков

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