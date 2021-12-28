Тагильчанин отсудил у турагентства почти 200 тысяч за несостоявшийся отпуск в Турции

Тагильчанин отсудил у турагентства почти 200 тысяч за несостоявшийся отпуск в Турции
Тагильчанин отсудил у турагентства почти 200 тысяч за несостоявшийся отпуск в Турции
Сегодня, 19:29ОбществоФото: 1MI
Житель Нижнего Тагила планировал отдохнуть с женой и ребенком в Турции. Для этого он обратился в турагентство «Лайн Тур», но поездка так и не состоялась.

Из договора следует, что семья должна было на самолете из Екатеринбурга полететь на восемь ночей в Аланию. За перелет и проживание в отеле по типу «ультра все включено» мужчина заплатил 137 тысяч рублей, однако отдых так и не состоялся. Тагильчанин попробовал вернуть средства через турагентство, но, несмотря на расписку, деньги на счет не поступали. Тогда мужчина подал иск. Он потребовал вернуть деньги за путевки, а также проценты за пользование чужими средствами в размере 20 тысяч рублей и компенсацию морального вреда — такая же сумма.

Согласно решению, Ленинский районный суд удовлетворил требование взыскать с турагентства 137 тысяч за турпутевку и выплатить компенсацию морального вреда в размере 10 тысяч рублей. Помимо этого фирма получила штраф 73,5 тысячи рублей.

Напомним, ранее стало известно, что в отношении директора турагентства «Лайн тур» возбуждено уголовное дело. С заявлениями в полицию обратились 18 жителей Нижнего Тагила, а общий ущерб насчитывает около 1,5 миллиона рублей.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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