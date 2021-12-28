Трамваи в Нижнем Тагиле в новогоднюю ночь будут возить пассажиров бесплатно

Тагильчане в новогоднюю ночь смогут посетить ледовый городок и главную елку города. Уехать с окраины в центр и обратно они смогут, в том числе, на трамваях. Решение об организации дополнительных бесплатных рейсов принято в администрации города.
На каждый из маршрутов добавят по одному вагону. Трамвай № 3 будет двигаться только по большому кольцу (улица Островского — проспект Ленина — Красный Камень — Выя — улица Островского). Трамвай № 10 соединит УВЗ и Пихтовые горы. Маршруты № 1 и 12 будут курсировать от УВЗ по ул. Островского до Пихтовых гор и обратно. На трамвае 15 маршрута пассажиры смогут добрать от Новой Кушвы до ГГМ.
Бесплатные перевозки стартуют в Нижнем Тагиле с 23.00 вечера 31 декабря, но уже в 3.40 ночи, когда на линии выйдут дежурные поезда, акция закончится.
Регулярные маршруты в городе начнут свою работу 1 января традиционно, по расписанию выходного дня с 5.00 — 6.00 утра, добавляют в мэрии. Количество машин на маршрутах город уменьшать не планируется. До 9 января трамваи в Нижнем Тагиле будут курсировать по расписанию выходного дня.