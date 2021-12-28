Верховный суд ликвидировал «Мемориал» в России

Также будут ликвидированы и все отделения организации, пишет ТАСС. Однако уточняется, что суд огласил только резолютивную часть решения. Мотивы пока остались неизвестными. В силу документ не вступил. В «Мемориале» его планируют обжаловать.
Представитель организации Мария Эйсмонт заявила, что решение организация считает незаконным и необоснованным.
Напомним, Гепрокуратура обратилась в Верховный суд с требованием о ликвидации международной организации «Мемориал», которая признана иноагентом из-за нарушения законодательства. В реестр иноагентов компания была внесена в 2016 году.