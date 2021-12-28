Верховный суд ликвидировал «Мемориал» в России

Верховный суд ликвидировал «Мемориал» в России
Верховный суд ликвидировал «Мемориал» в России
Сегодня, 16:36ОбществоФото: pixabay.com
Верховный суд РФ принял решение ликвидировать Международный историко-просветительское общество «Мемориал» (признано иноагентом).

Также будут ликвидированы и все отделения организации, пишет ТАСС. Однако уточняется, что суд огласил только резолютивную часть решения. Мотивы пока остались неизвестными. В силу документ не вступил. В «Мемориале» его планируют обжаловать.

Представитель организации Мария Эйсмонт заявила, что решение организация считает незаконным и необоснованным.

Напомним, Гепрокуратура обратилась в Верховный суд с требованием о ликвидации международной организации «Мемориал», которая признана иноагентом из-за нарушения законодательства. В реестр иноагентов компания была внесена в 2016 году.

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