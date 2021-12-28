Второклассник в Свердловской области спас пятерых замерзающих щенков

Узнав об этом, на выручку собакам прибежал один второклассник. Когда мальчику объяснили задачу, он решил снять с себя куртку и в положении лежа добраться до скулящих щенков. Сделав это, Андрей, так зовут школьника, одного за другим вытащил на улицу пять пушистых комочков. Собаку волонтеры тоже не оставили в беде, даже несмотря на то что она только мешала им работать.