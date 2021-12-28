Жительница Первоуральска отсудила у завода 200 тысяч за травму, не проработав ни дня

Жительница Первоуральска отсудила у завода 200 тысяч за травму, не проработав ни дня
Жительница Первоуральска отсудила у завода 200 тысяч за травму, не проработав ни дня
Сегодня, 17:10ОбществоФото: 1MI
Компания АО «Русских Хром 1915» по решению суда должна выплатить жительнице Первоуральска 200 тысяч рублей за перелом пальцев.

Травму женщина получила, когда направлялась на работу по навесному пешеходному мосту. Однако до места она не дошла, так как поскользнулась и упала, сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

Причиной стало то, что мост не был очищен от снега и наледи. Кроме того, на нем лежали обрывки заледенелых проводов. Женщина после падения была направлена в травмпункт на заводе, а оттуда на скорой в городской. Она получила перелом трех пальцев на ноге. Ей был наложен гипс на два месяца. С марта по октябрь 2020 года женщина была на больничном. Однако кости срослись неправильно и теперь женщине требуется операция, уточнили в пресс-службе.

Женщина подала в суд на завод, а также РЖД и потребовала выплатить ей моральную компенсацию в размере 300 тысяч рублей. На заводе тогда заявляли, что травма не является производственной и моста на балансе компании нет. В результате городской суд иск не удовлетворил. Но пострадавшая обратилась в Свердловской областной суд с апелляцией.

Во время разбирательств оказалось, что мост никому не принадлежит. Однако, по мнению суда, это не является основанием для признания его бесхозным.

Мост построен силами завода «Хромпик» главного управления цветной металлургии в 1951 году, с того же года он введен в эксплуатацию. Пешеходный мост был запроектирован в целях организации безопасного прохода от основных жилых массивов на заводскую территорию, пересекает девять железнодорожных путей станции Первоуральск и путь компании «Русский хром 1915», сообщили в суде.

Кроме того, мост был возведен с нарушениями и эксплуатировать его было нельзя. В документах сказано, что «Русский хром 1915» является владельцем моста. В результате суд взыскал с компании 200 тысяч рублей в пользу пострадавшей.

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