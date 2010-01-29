Более 40 тысяч молодых свердловских семей нуждаются в улучшении жилищных условий
29 января 2010, 17:58ОбществоArtem
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В Свердловской области 41 тысяча молодых семей нуждается в улучшении жилищных условий.
Из них почти 6 тысяч 300 встали на учёт. Об этом министр по физкультуре, спорту и делам молодежи Свердловской области Леонид Рапопорт. Как передает Накануне.RU, он также рассказал, что всего в Свердловской области около 218 тыс. молодых семей. В 2010 году почти 100 млн будет направлено на предоставление субсидий для приобретения квартир молодыми семьями, что позволит поддержать почти 1800 семей. Губернатор Александр Мишарин отметил, что необходимо подумать о возможности удвоения этой суммы.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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