Детям из малообеспеченных семей вернут льготы на проезд

Такое решение приняли депутаты нижнетагильской городской Думы. Правда, когда проезд станет льготным, точно неизвестно. Необходимо найти источники финансирования, чтобы возмещать транспортникам расходы. Планируется, что школьники и учащиеся учреждений начального профессионального образования из малообеспеченных семей будут ездить в городском транспорте за полцены. В декабре городская Дума решила отменить льготы на проезд в городском транспорте. До этого пенсионеры ездили бесплатно, а школьники платили половину от стоимости проезда.