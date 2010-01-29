Детям из малообеспеченных семей вернут льготы на проезд
29 января 2010, 18:24ОбществоArtem
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Детям из малообеспеченных семей вернут льготы на проезд в городском общественном транспорте.
Такое решение приняли депутаты нижнетагильской городской Думы. Правда, когда проезд станет льготным, точно неизвестно. Необходимо найти источники финансирования, чтобы возмещать транспортникам расходы. Планируется, что школьники и учащиеся учреждений начального профессионального образования из малообеспеченных семей будут ездить в городском транспорте за полцены. В декабре городская Дума решила отменить льготы на проезд в городском транспорте. До этого пенсионеры ездили бесплатно, а школьники платили половину от стоимости проезда.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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