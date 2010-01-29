Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору России готовит комплексную
29 января 2010, 18:16ОбществоArtem
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Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору России готовит комплексную проверку ООО «Евразхолдинг».
Как пишет УрБК, руководитель Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Николай Кутьин утвердил график проведения плановых проверок на 2010 год. В частности, центральным аппаратом совместно с территориальными управлениями службы будут проведены комплексные проверки соблюдения требований промышленной безопасности ООО «Евразхолдинг». Ждут ли проверки уральские предприятия «Евраза», пока не известно. Плановые проверки пройдут в этом году, также в компаниях «НК Роснефть», «Объединенная химическая компания «Уралхим», «Нефтяная компания «Лукойл» и «Газпром».
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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