Инвестплан развития г. Нижний Тагил будет доработан

Ее представляла мэр Валентина Исаева. Как сообщает информационно-аналитическое управление муниципалитета, члены комиссии высказали ряд замечаний, в основном связанных с оформлением документа. На устранение их дано три дня. После этого план должен быть представлен в министерство регионального развития России для утверждения. Как сообщил зам.главы администрации Нижнего Тагила по стратегическому развитию и инвестициям Юрий Кузнецов, особый интерес у членов комиссии вызвали проекты по созданию Уральского индустриального парка, химического кластера на базе «Уралхимпласта», логистического центра и строительству конвертерного цеха на НТМК. «В целом мы получили ожидаемый нами результат, и оцениваем его как положительный» - отметил Юрий Кузнецов.