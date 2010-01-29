Инвестплан развития г. Нижний Тагил будет доработан
Более полутора часов длилось обсуждение инвестиционного плана развития г. Нижний Тагил на заседании рабочей группы по моногородам Минрегионразвития России.
Ее представляла мэр Валентина Исаева. Как сообщает информационно-аналитическое управление муниципалитета, члены комиссии высказали ряд замечаний, в основном связанных с оформлением документа. На устранение их дано три дня. После этого план должен быть представлен в министерство регионального развития России для утверждения. Как сообщил зам.главы администрации Нижнего Тагила по стратегическому развитию и инвестициям Юрий Кузнецов, особый интерес у членов комиссии вызвали проекты по созданию Уральского индустриального парка, химического кластера на базе «Уралхимпласта», логистического центра и строительству конвертерного цеха на НТМК. «В целом мы получили ожидаемый нами результат, и оцениваем его как положительный» - отметил Юрий Кузнецов.
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