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«Кольцово» ждет повышение топливных сборов
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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«Кольцово» ждет повышение топливных сборов

29 января 2010, 18:03ОбществоArtem
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