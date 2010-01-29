«Кольцово» ждет повышение топливных сборов
29 января 2010, 18:03ОбществоArtem
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Топливные сборы в екатеринбургском аэропорту «Кольцово» скоро могут вновь вырасти.
Как сообщил "Уралинформбюро" генеральный директор аэроузла Евгений Чудновский, поставщики авиакеросина уже заявили о предстоящем повышении, не уточняя, правда, его размеры. По словам руководителя "Кольцово", итоги проведенного "Аэрофлотом" открытого аукциона на февральскую закупку топлива уже показали рост цен. По его мнению, в России стоимость любого горючего зависит не от стоимости нефти, а исключительно от нефтепереработчиков. Последний раз - 29 декабря 2009 года - авиакеросин в "Кольцово" подорожал до 20,15 тысячи рублей за тонну.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей