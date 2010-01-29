«Кольцово» ждет повышение топливных сборов

Как сообщил "Уралинформбюро" генеральный директор аэроузла Евгений Чудновский, поставщики авиакеросина уже заявили о предстоящем повышении, не уточняя, правда, его размеры. По словам руководителя "Кольцово", итоги проведенного "Аэрофлотом" открытого аукциона на февральскую закупку топлива уже показали рост цен. По его мнению, в России стоимость любого горючего зависит не от стоимости нефти, а исключительно от нефтепереработчиков. Последний раз - 29 декабря 2009 года - авиакеросин в "Кольцово" подорожал до 20,15 тысячи рублей за тонну.