Молодой женщине требуется помощь

Два месяца назад у 28-летней девушки обнаружили рак левой почки четвёртой стадии с метастазами в позвоночник и лёгкие. Болезнь развилась стремительно. Операция невозможна, так как опухоль слишком большая, но дорогое лекарство "Нексавар" может приостановить развитие метастазов и уменьшить размер опухоли. На курс химиотерапии с использованием этого лекарства требуется 210 тысяч рублей. Таких денег у семьи Саши нет. Друзья и родственники Александры обращаются за помощью ко всем, кто может ее оказать. Дополнительную информацию и реквизиты для перечисления средств можно узнать у мамы девушки Людмилы Михайловны Бусыгиной по телефону: 8-912-619-25-40, на сайте Экорадио www.ekoradio.ru. Также в социальной сети ВКонтакте создана группа "Без тебя ей не справиться", посвящённая оказанию помощи Александре.