Новые автобусы передадут частным перевозчикам

В рамках федеральной программы в Нижний Тагил поступило 47 новых автобусов. Планировалось, что их передадут в аренду ПОПАТ, и автобусы будут перевозить людей по городским и пригородным маршрутам. Но, по словам председателя комитета по городскому хозяйству Анатолия Чусовитина, ПОПАТ отказался от городских перевозок. Дело в том, что за автобусы пришлось бы платить аренду. И вместе с расходами на перевозки это принесло бы убытки. Поэтому новые автобусы, кроме тех, что уйдут на пригородные маршруты, будут переданы частным перевозчикам. По мнению Анатолия Чусовитина, прибыль маршрутчиков легко покроет расходы на аренду автобусов. Правда, лишь в случае, если они будут курсировать только в часы пик. Анатолий Чусовитин отметил, что планируется передать автобусы в аренду четырём частным перевозчикам Нижнего Тагила. Это СТК Строитель, Союз-НТ, ТСТ и КошелЕвский.