Совет директоров "Уралкриомаша" одобрил увеличение уставного капитала в 4 раза

Заседание совета директоров состоялось накануне. Ранее сообщалось, что акционеры предприятия на внеочередном собрании 12 января приняли решение об увеличении уставного капитала на 11 миллионов 920 тысяч рублей путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке. Всего планируется разместить 37 тысяч 251 акцию номиналом 320 рублей. Цена размещения акций равна их номиналу.