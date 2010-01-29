Совет директоров "Уралкриомаша" одобрил увеличение уставного капитала в 4 раза
29 января 2010, 18:10ОбществоArtem
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Совет директоров ОАО "Уралкриомаш" одобрил решение об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций, сообщает Интерфакс.
Заседание совета директоров состоялось накануне. Ранее сообщалось, что акционеры предприятия на внеочередном собрании 12 января приняли решение об увеличении уставного капитала на 11 миллионов 920 тысяч рублей путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке. Всего планируется разместить 37 тысяч 251 акцию номиналом 320 рублей. Цена размещения акций равна их номиналу.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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