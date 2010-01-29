Свердловчане под Новый год срубили 19 тысяч елей
29 января 2010, 17:47ОбществоArtem
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Накануне Нового года лесничества Свердловской области выдали уральцам более 19 тысяч разрешений на заготовку елей.
Как рассказали «Новому Региону» в пресс-службе свердловского Министерства природных ресурсов, в 2008 году в регионе было выдано всего 7 тысяч таких разрешений. Специалисты связывают это с тем, что за год уральцы смогли ознакомиться с принятым порядком заготовки елей и решили собственноручно срубить новогоднее деревце, а не покупать его у оптовиков. Стоит напомнить, что в предновогодний период леса Свердловской области усиленно охранялись от незаконной порубки. В ходе работы по охране елового молодняка было выявлено 76 случаев незаконной рубки ели и других хвойных деревьев. Ущерб, нанесенный лесному хозяйству оценен в 32 тысяч рублей.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей