Свердловская торговля – в числе лидеров российского рынка

Сравнительный анализ показал, что розничная торговля региона после Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга занимает четвертое место, сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики губернатора Свердловской области. По показателям розничных продаж потребительских товаров в расчете на душу населения в 2009 году в России, Свердловская область занимает шестое место. Темпы роста оборота по всем отраслям потребительского рынка в полтора-два раза выше, чем в целом по России. В течение прошлого года в области количество торговых объектов увеличилось на 508 новых. Уверенными темпами развивается сеть бытового обслуживания.