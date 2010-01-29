Свердловская торговля – в числе лидеров российского рынка
29 января 2010, 17:38ОбществоArtem
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Средний Урал уверенно занимает лидирующие позиции в России по объему розничной торговли.
Сравнительный анализ показал, что розничная торговля региона после Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга занимает четвертое место, сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики губернатора Свердловской области. По показателям розничных продаж потребительских товаров в расчете на душу населения в 2009 году в России, Свердловская область занимает шестое место. Темпы роста оборота по всем отраслям потребительского рынка в полтора-два раза выше, чем в целом по России. В течение прошлого года в области количество торговых объектов увеличилось на 508 новых. Уверенными темпами развивается сеть бытового обслуживания.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей