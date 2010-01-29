Владельцев мобильников бранью провоцируют на исходящий вызов

Как сообщает JustMedia, суть мошенничества такова — неизвестный, позвонив на номер мобильного, настойчиво требует абонента перезвонить, после чего бросает трубку. Если абонент не перезванивает, следует повторный звонок с оскорблениями. И когда абонент все-таки перезванивает, с его счета списывается крупная сумма. Милиционеры просят свердловчан не поддаваться на такие провокации.