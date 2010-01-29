Второй этап кубка города Нижний Тагил по горному туризму пройдёт в воскресенье

Организует соревнования городской клуб «Азимут». Туристы Нижнего Тагила соберутся на Медведь-камне. Их ждёт два состязания. По верёвочным перилам участникам предстоит подняться на вершину горы. Длина трассы составляет около 150 метров. Второе задание – это лазание по зимним скалам. Стартуют соревнования в 10.30.В минувшие выходные, на первом этапе кубка, туристы соревновались в лазании по ледовой стенке.