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До 29 февраля в Нижнем Тагиле можно увидеть настоящие рукотворные чудеса. Но только под микроскопом
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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До 29 февраля в Нижнем Тагиле можно увидеть настоящие рукотворные чудеса. Но только под микроскопом

29 января 2012, 18:53ОбществоАлександра Логинова
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