До 29 февраля в Нижнем Тагиле можно увидеть настоящие рукотворные чудеса. Но только под микроскопом

Среди экспонатов и рукописные иконы размером всего в 1-3 сантиметра, и книги из бересты с рукописными текстами и едва больше наперстка, и крошечные матрешки, и даже валенки, которые попали в книгу рекордов Гиннеса за свой крошечный размер.

Автор всех этих произведений - Анатолий Коненко - мастер из Омска. Он подковал блоху, создал самую маленькую модель бас гитары группы Scorpions, а также у него дома живут крошечные рыбки в самом маленьком в мире аквариуме (объем воды - всего 2 чайные ложечки). И все работы этого умельца - настоящие микро- и супермикроминиатуры. А работает мастер под простым девизом - «Великое в малом».

Видео и фото можно посмотреть на персональном сайте омского умельца, а вот оригиналы - в музее изо, выставка продлится до 29 февраля.