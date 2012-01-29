Фильм русского режиссера признан лучшей кинокартиной года
Лучшим игровым фильмом 2011 года признана картина «Елена» Андрея Звягинцева.
Эта лента удостоена национальной кинопремии «Золотой орел», вручение которой прошло на киностудии «Мосфильм». Звягинцев также отмечен за «Лучшую работу режиссера». Награду Звягинцеву вручил еще один победитель- лауреат самой почетной номинации «За честь и достоинство», популярныйактер Валентин Гафт.
Андрей Звягинцев поблагодарил всю свою «семью» - творческую команду, работавшую над этой картиной. Фильм отмечен и в других номинациях: снимавший картину Михаил Кричман признан лучшим оператором, а молодая актриса Елена Лядова получила «Орла» за «Лучшую женскую роль второго плана».
"Елена» - обладатель спецприза программы «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля и лауреат многих других международных киносмотров. В фильме снимались Андрей Смирнов, Надежда Маркина и Елена Лядова.
Фильм Андрея Звягинцева вышел в прокат в последних числах сентября прошлого года. Этой премьеры ждали во всем мире - еще до начала съемок картина получила приз на американском фестивале кинопроектов «Санденс». Новую картину от режиссера «Изгнания» и «Возвращения» почти год обсуждали в социальных сетях, а сам процесс съемок держался в тайне.
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