Фильм русского режиссера признан лучшей кинокартиной года

Эта лента удостоена национальной кинопремии «Золотой орел», вручение которой прошло на киностудии «Мосфильм». Звягинцев также отмечен за «Лучшую работу режиссера». Награду Звягинцеву вручил еще один победитель- лауреат самой почетной номинации «За честь и достоинство», популярныйактер Валентин Гафт.

Андрей Звягинцев поблагодарил всю свою «семью» - творческую команду, работавшую над этой картиной. Фильм отмечен и в других номинациях: снимавший картину Михаил Кричман признан лучшим оператором, а молодая актриса Елена Лядова получила «Орла» за «Лучшую женскую роль второго плана».

"Елена» - обладатель спецприза программы «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля и лауреат многих других международных киносмотров. В фильме снимались Андрей Смирнов, Надежда Маркина и Елена Лядова.