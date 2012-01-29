На следующей неделе на Среднем Урале ударят морозы
29 января 2012, 09:26ОбществоОльга
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В начале следующей недели на Урал с Таймыра сместится новый антициклон, сформированный в континентальном арктическом воздухе. Произойдет, как говорят метеорологи, ультраполярное вторжение, сообщили АПИ в Свердловском Гидрометцентре.
Морозы окрепнут в ночные часы до минус 30-35 градусов, днеможидается минус 20-25. В горах и низинах будет значительно холоднее:ночью 35-40 мороза, днем 25-30 ниже нуля.
«В отдельных районах неисключен небольшой снег. Холода будут сопровождаться восточным,северо-восточным ветром силой 2-7 м/с, что значительно усугубит морозы»,- рассказали синоптики.
По предварительным данным, холодная погодасохранится до конца недели.
© АПИ
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