У Kia Rio появилась навигация

Карты обеспечивают покрытие 135 000 населенных пунктов России, из которых более шесть тысяч обладают адресной информацией, 390 — точечной адресацией, а в 29 городах маршрут можно проложить по дворам. Карты также содержат около 400 тысяч «точек интереса», включая заправочные станции, аптеки, гостиницы, рестораны и банкоматы, а также 230 трехмерных ориентиров в 13 крупнейших городах страны.

На момент появления карты, предоставленные компанией Navteq, будут актуальны на третий квартал прошлого года. Обновить данные можно бесплатно в течение 30 дней с момента активации системы. Дальнейшие ежеквартальные обновления будут платными.

Навигационная система Kia Rio имеет семидюймовый сенсорный экран, возможность проигрывания аудио и видеофайлов с устройств Apple, подключения камеры заднего мобильного телефона по Bluetooth и копирования контактов в память устройства.

По словам представителей Kia, стоимость навигатора без учета работ по установке составит около 30 тысяч рублей. Карты Восточной и Западной Европы можно будет заказать в качестве опции.

Ранее навигационная система стала доступна и для «близнеца» Kia Rio — Hyundai Solaris. Ее стоимость для «Соляриса» составляет 28 тысяч рублей.