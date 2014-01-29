ГИБДД: «Тагильчане продолжают нарушать правила перевозки детей» (ФОТО)

Всего за два часа поведения так называемого рейда, было выявлено 26 нарушений правил дорожного движения. А именно: нарушение правил перевозки детей, предусмотренное ч.3 ст. 12.23 КоАП РФ - 17 , нарушение правил пользования ремнями безопасности при перевозке детей - 8, управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления - 1.

Так что можно сделать вывод, что взрослое население продолжает нарушать правила перевозки детей, а именно по этой причине в 2013 году в дорожно-транспортных происшествиях погибли 4 ребенка.

Уважаемые родители, помните, что использование детского удерживающего устройства – это простая и повседневная забота о Вашем ребенке. Детское удерживающее устройство специально создано для размещения и защиты ребенка в автотранспорте, обеспечивая лучшее удерживание в случае ДТП. Использование удерживающего устройства позволит Вам спокойно чувствовать себя за рулем, ведь ребенок надежно защищен напоминают в отделении пропаганды ГИБДД.

Фотографии предоставлены отделением пропаганды ГИБДД