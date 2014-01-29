Как и ожидалось: в Нижнем Тагиле в ближайшие два дня – экстренное предупреждение. Советы при обморожении

Сообщается, что 30-31 января на Урале сохранится аномально холодная погода, сильные морозы при температуре воздуха -30,-35°, при прояснении до -45°. Всё это может стать причиной серьезных явлений – начиная от заболеваний, обморожения и заканчивая нарушениями в теплоснабжении и работе транспорта.