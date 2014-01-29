Как и ожидалось: в Нижнем Тагиле в ближайшие два дня – экстренное предупреждение. Советы при обморожении
29 января 2014, 13:05Общество
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Синоптики предвидят, что аномальные морозы не ограничатся сегодняшним днем. Именно поэтому единая дежурно-диспетчерская служба объявляет очередное экстренное предупреждение.
Сообщается, что 30-31 января на Урале сохранится аномально холодная погода, сильные морозы при температуре воздуха -30,-35°, при прояснении до -45°. Всё это может стать причиной серьезных явлений – начиная от заболеваний, обморожения и заканчивая нарушениями в теплоснабжении и работе транспорта.
Как лечить обморожение. Первые симптомы:
- Отвести пострадавшего в тепло (посадить в машину, завести в помещение).
- Дать попить горячего (сладкий чай, морс, просто горячую воду).
- Наложить на пораженные участки тела сухую повязку.
- Обратиться к врачу (особенно при крупных и сильных обморожениях 2-3 степени).
Категорически запрещается:
- Растирать место обморожения.
- Резко отогревать пораженный участок тела (подставлять под горячую воду).
- Принимать алкогольные напитки.
- Применять жирные мази и крема.
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