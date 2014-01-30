Марк Цукерберг получил подарок от Volkswagen

Марк Цукерберг получил подарок от Volkswagen

Немецкая компания продемонстрировала уважение к одному из самых богатых своих клиентов. Обладая многомиллиардным состоянием, основатель Facebook предпочитает роскошным суперкарам народный Volkswagen Golf GTI, который стоит не дороже 30 000 долларов. Узнав об этом обстоятельстве, Volkswagen решили отблагодарить Цукерберга за верность марке и отправили ему посылку с тёплым письмом и не менее тёплым свитером с символикой GTI. © RunetAuto

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